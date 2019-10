„Clueless“-Star Stacey Dash nach Streit verhaftet

Mit ihrer Rolle in der Teenie-Kultkomödie „Clueless - Was sonst“ wurde sie in den 90er-Jahren bekannt. Doch der große Durchbruch gelang Stacey Dash danach nie. Jetzt ist die 52-Jährige wieder im Rampenlicht - wegen einer Familientragödie. Sie wurde von der Polizei in Florida verhaftet, weil sie ihren Ehemann attackiert haben soll.