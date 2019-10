Sandsturm! Bitte KEIN „Sport im Freien“ bei LA-WM

Schade! Victoria Hudson ist, wie erwartet, in der Speerwurf-Qualifikation der Leichtathletik-WM in Doha chancenlos ausgeschieden! Die Niederösterreicherin warf in der A-Gruppe lediglich 52,51 Meter weit und belegte in dieser Gruppe nur den 16. und letzten Platz. Damit war sie natürlich auch schon vor dem Bewerb der B-Gruppe chancenlos auf das Erreichen des Finals der zwölf Besten. Sie hat eine Bestleistung von 59,98 Meter.