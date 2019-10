Wacker Innsbruck schickt Mitarbeiter in Teilzeit

Wacker Innsbruck hat Einsparungen im Personalbereich kommuniziert. Der nach dem Abstieg aus der Fußball-Bundesliga in finanzielle Sorgen geratene Zweitligist gab am Montag bekannt, dass ab 1. Oktober in der Geschäftsstelle 100 Wochenstunden abgebaut werden. Ab Monatsbeginn gibt es nur noch zwei Vollzeitkräfte, die restlichen Mitarbeiter arbeiten Teilzeit.