Köpferollen? Vorerst nur Drozda angezählt

In der SPÖ ist sich jeder des Debakels bewusst. Vor der Gremiumssitzung am Montag, bei der Burgenlands Landeshauptmann Hans Peter Doskozil fehlen wird, deutete allerdings nichts auf einen Abgang Pamela Rendi-Wagners hin. Der Abstand zur FPÖ verschaffte ihr Luft, zudem kassierten ja auch ihre parteiinternen Kritiker in Tirol und Burgenland Schlappen. Mehr als überrascht hat Rendi-Wagner auf jeden Fall mit ihrer Aussage: „Die Richtung stimmt.“