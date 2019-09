Süß! Mama Fraser-Pryce in ihrem vierten Gold-Glück

Für die 32-jährige Fraser-Pryce war es die erste WM-Medaille als Mutter, mit ihrem zweijährigen Sohn umjubelte sie im Khalifa Stadion auch ihren insgesamt vierten Titel über 100 m, sowie die achte Goldmedaille insgesamt. Auf der Ehrenrunde trug sie den Buben Zyon am Arm - vor allerdings leeren Zuschauerängen. Sie rückte sie in einem gemischten Ranking an die vierte Position. Dieses führt die US-Amerikanerin Allyson Felix an, die - ebenfalls aus der Babypause zurück - mit der Mixed-Staffel ihre insgesamt zwölfte Goldmedaille gewann.