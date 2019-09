„Liebespaar“ brach in zwei Autos ein - erwischt

Sie mimten ein verliebtes Paar, das sich auf offener Straße in Wien um den Hals fällt. In Wahrheit führten ein 38-Jähriger und seine 26 Jahre alte Komplizin aber etwas ganz anderes im Schilde: Die beiden drangen mithilfe eines Störsenders in geparkte Autos ein und stahlen daraus Wertsachen. Polizisten beobachteten die Aktion und legten den beiden Slowaken das Handwerk.