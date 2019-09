Noch einmal spätsommerlich, dann kommt Kaltfront

Eine Kaltfront ist am Samstag für Österreich wetterbestimmend. Damit zeigt sich die Sonne neben vielen dichten Wolken nur selten. Während der Vormittagsstunden muss außerdem noch häufig mit Regenschauern gerechnet werden, im Tagesverlauf verlagert sich der Niederschlag jedoch allmählich auf die Alpensüdseite und in den Südosten des Landes. Gleichzeitig steigen von Westen und Norden noch die Chancen auf Auflockerungen. Elf bis 17 Grad hat es in der Früh, bis zum Nachmittag steigen die Temperaturen auf 14 bis 23 Grad. Am wärmsten ist es im Grazer Becken.