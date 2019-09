Polizei: Prügelei bei Wiener U-Bahn-Station

Leichtverletzter lehnte Behandlung ab

So seien, so die Sprecherin, lediglich fünf Personen am Tatort angetroffen worden. Vier seien österreichische Staatsbürger, einer sei Türke. Waffen seien laut Polizei bei der Schlägerei nicht im Spiel gewesen. „Eine Person gab an, verletzt zu sein, lehnte eine Versorgung durch die Rettung vor Ort aber schließlich ab“, so Rossmann.