Kutcher führte betrunkene Moore mit WC-Foto vor

In ihren Memoiren „Inside Out“ lässt Demi Moore kein gutes Haar an ihrem Ex-Ehemann Ashton Kutcher. Nicht nur schreibt die Schauspielerin von flotten Dreiern in der Ehe mit dem „Two and a Half Men“-Star, auf die sie sich ihm zuliebe eingelassen habe, sondern beschuldigt ihn auch, sie einem Foto, das er knipste, als sie betrunken auf dem Toilettensitz gelehnt habe, „beschämt“ zu haben.