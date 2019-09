Demi Moore: Flotte Dreier mit Ashton Kutcher

Kutcher habe 2010 die Ménage-à-trois schließlich als Ausrede dafür genommen, dass er seine Ehefrau in der gemeinsamen Villa mit einer 21-Jährigen betrogen habe, heißt es weiter. Als Moore davon erfuhr und den untreuen Ehemann zur Rede stellte, verteidigte der sich ohne große Reue: „Er meinte, weil wir eine dritte Person mit in unsere Beziehung gebracht haben, gäbe es keine geraden Linien mehr. Er hat das für sich so rationalisiert.“