Amazon macht Alexa smarter und Apple Konkurrenz

Angriff auf Apples AirPods und HomePod

Mit den ersten Alexa-Ohrhörern stößt Amazon zudem in eine neue Produktkategorie vor, die bisher von Apples AirPods dominiert wird. Eine Anwendungsidee ist zum Beispiel, dass man in einem Supermarkt der hauseigenen Biosupermarkt-Kette Whole Foods fragen kann, in welchem Gang sich bestimmte Lebensmittel befinden. Die Ohrhörer haben eine Geräuschunterdrückung vom Hifi-Experten Bose eingebaut und sind mit 129 Dollar ebenfalls günstiger als vergleichbare Technik anderer Anbieter. Wann die sogenannten Echo Buds nach Europa kommen, ist vorerst nicht bekannt.