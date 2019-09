Australier Dennis verteidigt Zeitfahr-WM-Titel!

Dennis hatte nach seinem Ausstieg aus der Tour de France vor mehr als zwei Monaten kein Rennen mehr für sein Bahrain-Team bestritten. In der Prüfung gegen die Uhr war er dennoch eine Klasse für sich. Schon bei der ersten Zwischenzeit (16,7 km) vor Evenepoel in Front, baute er seinen Vorsprung auf dem folgenden stark kupierten Abschnitt sogar noch aus. „Es war aber härter als es ausgesehen hat“, sagte der inzwischen abgelöste Nachfolger Brändles als Stunden-Weltrekordler nach dem überlegenen Triumph. Evenepoel war im Vorjahr in Tirol Doppel-Weltmeister der Junioren geworden. Nach dem erfolgreichen Engagement durch WorldTour-Rennstall Deceuninck holte er heuer schon den Zeitfahr-EM-Titel der Elite sowie Siege bei der Belgien-Tour und dem Klassiker in San Sebastian. Er steht auch im Straßenrennen am Sonntag im belgischen Aufgebot.