Hüttenwirt (28) rettete Bergsteiger am Traunstein

Rufkontakt hergestellt

Der diensthabende Wirt (28) der Alpenvereinshütte wurde über die Notlage des Mannes informiert. Er machte sich auf in Richtung Gipfelkreuz und rief in Richtung Grüner Gasse, wo der Pole vermutet wurde, nach dem 34-Jährigen. Es gelang ihm schließlich Rufkontakt herzustellen. Da sich der Gesuchte aber nicht mehr weitertraute, holte der Wirt aus seiner Hütte Sicherungsmaterial, Seil und Klettergurte. Damit gelang es ihm, den Bergsteiger gesichert bergwärts zu bringen. Der leicht unterkühlte und erschöpfte Pole konnte sich die Nacht über in der Hütte erholen, um dann selbstständig auf einem markierten Steig ins Tal zu klettern.