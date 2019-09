High-Tech-Forstmaschine „Woody“ erobert Wälder

Forstwirtschaft ist extrem gefährlich“, sagt Seniorchef Josef Konrad. „Mein Ziel war es daher immer, die Arbeit im Wald sicherer zu machen.“ Und so entwickelt das Unternehmen in Preitenegg mittlerweile in zweiter Generation – Sohn Markus hat das Steuer übernommen – High-Tech-Forstmaschinen wie den Verkaufsschlager „Woody“, mit denen Bäume gefällt, entastet und sägewerksgerecht geschnitten werden können.