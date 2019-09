Die Sonne im Glas: Zeit für einen Einkehrschwung

Gols im goldenen Altweibersommer. Am Ostufer des Neusiedler Sees gelegen – eingeschmiegt in den Südhang der Parndorfer Platte. Seit Jahrhunderten vermittelt der Ort den Charme eines ursprünglichen nordburgenländischen Winzerdorfes. Späte Sonne zeichnet weich. Tunkt die zum Teil schon abgelesenen Weinhänge in sanftes Licht. Wir tauchen ein in den pannonischen Frühherbst, der die Landschaft hier im Seewinkel in ein buntes Farbenmeer versinken lässt.