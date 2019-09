Ja zu Brexit-Verschiebung - bei guter Begründung

Schottland droht mit Unabhängigkeitsreferendum

Johnson hat unterdessen einmal mehr mit heftigem Widerstand auf der Insel zu kämpfen - diesmal aus dem Norden. Schottland will im Fall eines ungeordneten Brexit nach Angaben seiner Regierungschefin Nicola Sturgeon die Unabhängigkeit anstreben. „Wir sollten dies dann im nächsten Jahr ins Auge fassen“, sagte Sturgeon am Mittwoch. „Es ist zu diesem Zeitpunkt sehr schwierig, zu sehen, wie Johnson sich mit der EU einigen will, sodass sowohl die EU zufrieden ist und er zugleich eine Mehrheit im Unterhaus bekommt“, so Sturgeon. Deshalb bleibe ein „No Deal“ ein erhebliches Risiko.