Schlafende 17-Jährige von Kärntner missbraucht

Der Kärntner wurde am Mittwoch am Landesgericht Klagenfurt verurteilt. Er hatte zugegeben, dass er eine Jugendliche, die neben ihm eingeschlafen war, missbraucht hatte. Er hatte die 17-Jährige über das Internet kennengelernt. Als er einmal in der Nähe des Wohnortes der 17-Jährigen war, hatte sie ihm angeboten, bei ihr zu übernachten. Sie sahen sich in ihrem Zimmer gemeinsam einen Film an. Dann, als das Mädchen eingeschlafen war, kam es zum Übergriff.