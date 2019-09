Bub aus Bus geworfen: „Ist Kind nicht zuzumuten“

„Kann Kind nicht so einfach aussteigen lassen“

Hinzu kommt, dass der nachkommende Bus der Linie 451 zwar ebenfalls bis Pressbaum fährt, er hält allerdings nicht an der Schule, wo der Bub hätte aussteigen wollen. Eine Situation, die einem Kind ebenfalls nicht aufgebürdet werden kann. „Man kann ein Kind nicht so einfach aussteigen lassen“, zeigt sich der VOR-Sprecher einsichtig. Außerdem waren deutlich ältere Schüler in dem Fahrzeug, die in so einem Fall bereits die nötige Reife gehabt hätten, den Schulweg mit einer anderen Linie zu bewältigen.