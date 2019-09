Bub (8) aus Bus geworfen und allein zurückgelassen

Stellen Sie sich vor, Sie kommen an einem Wochentag morgens an einer Bushaltestelle vorbei und finden dort - mutterseelenalleine - Ihr in Tränen aufgelöstes Kind vor, von dem Sie eigentlich gedacht hätten, es wäre sicher auf dem Weg in die Schule. Genau dieses Bild bot sich Raffaela S. am Donnerstag im niederösterreichischen Purkersdorf. Unfassbares war kurz zuvor geschehen: Als der Achtjährige zusammen mit seinem Bruder (7) in den einzigen Bus in Richtung Schule einsteigen wollte, schmiss ihn der Fahrer kurzerhand wieder hinaus. Der Grund: Das Fahrzeug sei voll. Doch damit nicht genug, musste sich die Mutter, die den Chauffeur kurz darauf zur Rede stellte, auch noch grob beflegeln lassen ...