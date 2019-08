Schelte für Dornauer-Interview in rechtem Magazin

„Nicht glücklich, dass ich in doppelseitigem Interview aufschlage“

„Schauen Sie, ich führe am Tag bis zu 70 Telefonate“, so Dornauer in einem Telefongespräch mit dem Radiosender. Er habe an diesem Tag vor rund vier Wochen „beim besten Willen nicht an irgendein rechtspopulistisches oder möglicherweise rechtsradikales Magazin gedacht“. Er sei gebeten worden, ein paar Fragen zur gescheiterten türkis-blauen Bundesregierung zu beantworten - „und das habe ich getan“. Er sei „nicht glücklich“, dass er in der jüngsten Ausgabe des Magazins „in einem doppelseitigen Interview aufschlage“. Das Magazin sei ihm nicht bekannt gewesen, beteuerte Dornauer. „Im Nachhinein“ hätte er es aber wissen müssen.