SPÖ droht Negativ-Rekord, FPÖ die Ibiza-Klatsche

Die Nationalratswahl am 29. September dürfte kein großes Erdbeben bringen, aber den einen oder anderen parteiinternen Rekordwert. Der SPÖ droht laut aktuellen Umfragen das schlechteste Ergebnis der Zweiten Republik und vielleicht Rang 3, NEOS und Grüne können auf Topwerte hoffen. Die FPÖ wird zwar unter dem sogenannten Ibizagate leiden, aber nicht so sehr wie 2002 unter Knittelfeld, als am 7. September in dem steirischen Ort die freiheitliche Partei zerbrach - sehen Sie dazu auch unsere aktuelle „Damals“-Folge.