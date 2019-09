Wie man eine gewonnene Wahl (nicht) gewinnt

Verzicht auf Spenden: Hält uns die ÖVP für naiv?

Hält die ÖVP uns für naiv? Bei anderen Großspendern der Volkspartei hat sie das gleiche Spiel gespielt. Inzwischen gilt eine Spendengrenze von 375.000 Euro. Was machen die Türkisen? Sie verkünden als Schaumschlägerei, keine Wahlkampfspenden mehr anzunehmen. Die Veräppelung dabei: ÖVP-Ortsgruppen sind nicht gemeint. Solche Gruppen gibt es in über 2000 Gemeinden. Wenn jede im Schnitt nur 200 Euro sammelt ... wäre man mit in Summe 400.000 Euro bereits über dem Spendenlimit! Die ÖVP hat sich also nur selbst bejubelt, weil sie sich an die Gesetze halten will. Was selbstverständlich sein sollte.