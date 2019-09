Sturz! Seidl verletzt sich beim Comeback schwer

Der Nordische Kombinierer Mario Seidl hat sich am Freitag im ersten Bewerb nach überstandener Knieverletzung erneut eine schwere Blessur im linken Knie zugezogen. Der Salzburger landete am Freitag seinen zweiten Trainingssprung beim Sommer-Grand-Prix in Planica bei 134,5 m, das linke Bein knickte ein und Seidl kam zu Sturz. Nach der Untersuchung in Klagenfurt besteht Verdacht auf Kreuzbandriss.