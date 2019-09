Doppelte Premiere: Capitals siegen, KAC verliert

Im dritten Gruppenspiel hat es für die Vienna Capitals in der Champions Hockey League (CHL) zum ersten Sieg gereicht. Die Wiener gewannen bei Djurgaarden Stockholm 6:3 und revanchierten sich für die 1:2-Niederlage im Heimspiel. Österreichs Eishockey-Meister KAC musste sich hingegen nach zwei Erfolgen am Freitag in Finnland beim 3:8 gegen Tappara Tampere erstmals geschlagen geben.