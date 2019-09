Griechenland & Tschechien schaffen es in Top-16!

Ex-Europameister Griechenland und überraschend Tschechien haben sich am Donnerstag als letzte Mannschaften für die zweite Gruppenphase der Top 16 der Basketball-WM in China qualifiziert. Die von NBA-Superstar Giannis Antetokounmpo mit 24 Punkten, 10 Rebounds und 6 Assists angeführten Griechen rangen in der Gruppe F in Nanjing Neuseeland 103:97 (51:44) nieder.