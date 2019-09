Foda schlägt Alarm: „Haben extrem Nachholbedarf!“

Das Ernst-Happel-Stadion in Wien, in dem erst im Oktober gegen Israel (10. Oktober) wieder gespielt wird, habe „etwas Aufholbedarf“, meinte Foda. Dem Neubau eines Nationalstadion im Wiener Prater hat die Stadt Wien aber zuletzt eine klare Absage erteilt. Derzeit lotet der ÖFB alternative Möglichkeiten für einen Standort im Burgenland oder in Niederösterreich aus.