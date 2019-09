Oma rettete schlafende Enkelin (1) vor Feuer

Am Mittwoch gegen 18 Uhr kam es aus noch ungeklärter Ursache zu einem Brand im Erdgeschoss eines Einfamilienhauses in Atzbach. Nachdem die 60-jährige Großmutter ihre einjährige Enkelin im ersten Stock des Einfamilienhauses schlafen gelegt hatte, war sie wieder nach unten in das Erdgeschoss gegangen. Dort angekommen bemerkte sie, dass es im Gästezimmer im Erdgeschoss zu einem Brand gekommen war.