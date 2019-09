Streit mit Hinteregger: Das sagt Ex-Augsburg-Coach

Martin Hinteregger weilt derzeit beim ÖFB-Nationalteam, das am Freitag in der EM-Qualifikation auf Lettland trifft. Zeitgleich meldete sich nun sein Ex-Trainer Manuel Baum, mit dem er sich in der Vergangenheit ein öffentliches Duell lieferte, zu Wort und sprach über seinen ehemaligen Schützling.