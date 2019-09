Künstliche Intelligenz: Was darf sie, was nicht?

Bestimmte Regionen unterrepräsentiert

Insgesamt stellten die Forschenden fest, dass sich die Dokumente aus Privatsektor und öffentlichen Institutionen zahlenmäßig die Waage hielten, sich also beide Bereiche mit einem verantwortungsvollen Umgang mit KI auseinandersetzen. Allerdings zeigte sich, dass bestimmte Weltregionen bisher offenbar kaum teilnehmen an der Debatte zur Ethik von KI. Unterrepräsentiert sind demnach insbesondere Afrika, Süd- und Mittelamerika, sowie Zentralasien. Dies zeige ein globales Ungleichgewicht: Industriell weiter entwickelte Länder prägten die Diskussion, was dazu führen könnte, dass lokales Wissen, kultureller Pluralismus und globale Fairness in der Debatte zu kurz kämen. „Wenn wir den Anspruch haben, dass KI weltumgreifend wirken soll, sollte auch die ganze Welt mitreden“, sagte Jobin.