Die Rekorde der goldenen Vali

Die Prognose für 2020: Am Sonntag, 8. September 2019, wird Höll dann ihr letztes Rennen in der Juniorinnen-Kategorie beim Weltcup in Snowshoe (US) bestreiten. In der Saison 2020 wartet dann die Elite-Klasse. „Ich freue mich schon riesig darauf, weiß aber auch, dass es dann mit den Seriensiegen vorbei sein wird“, sagt Vali, für die im kommenden Jahr auch die Matura am Sportgymnasium Saalfelden ansteht. „Möglicherweise werde ich das eine oder andere Rennen auslassen, da mir die Matura sehr wichtig ist.“ Dennoch ist spätestens seit dieser Saison klar, dass die Saalbacherin bereit ist für das Duell mit den Großen. Das unterstrich sie nicht zuletzt vor einigen Wochen beim Crankworx Festival in Whistler (Kan), als sie im Feld der Elite-Klasse startete und die Ränge zwei und drei belegen konnte. So erscheint auch ihre eigene Zielsetzung für ihre erste Elite-Saison nicht aus der Luft gegriffen: „Ich möchte bei der Heim-Weltmeisterschaft in Leogang eine Medaille holen!"