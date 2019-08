Höll rast Weltelite erneut davon

Als Höll um 10.02 Uhr ins Ziel kam, leuchtete die eins auf. Ihre Laufzeit: 3.32,660 Minuten. Damit lag Höll, die sich im Vorjahr in Lenzerheide zur Junioren-Weltmeisterin gekrönt hatte, unfassbare 29,681 Sekunden vor der zweitplatzierten Nastasia Gimenez (Fra). In der Junioren-Klasse wohlgemerkt. „Wahnsinn! Das war wieder ein Mega-Lauf. Nach der Geschichte in Val di Sole hatte ich ja angekündigt, dass ich wieder Gas geben werde. Dass es aber gleich 30 Sekunden Vorsprung sind, damit hätte ich nicht gerechnet“, strahlte Vali. Damit ist fix: Höll sicherte sich wie schon in ihrer Premierensaison 2018 den Gesamtweltcupsieg und das bereits vor dem Saisonfinale in Snowshoe (US) am 7. September.