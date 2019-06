Bruni triumphiert Höll mit Sensationslauf

Über 25.000 Mountainbike-Begeisterte stürmten auch heuer wieder das Out of Bounds Festival in Leogang um die absoluten Topstars der Downhillszene live zu erleben. Finaler Höhepunkt war dann am Sonntagnachnmittag das Finale der Herren, in dem sich der Franzose Loic Bruni durchsetzen konnte. Der dreifache Weltmeister konnte sich mit einer Zeit von 3.16, 132 Minuten seinen ersten Leogang-Sieg holen und verwies Qualisieger Greg Minnaar (SA) und Troy Brosnan (Aus) auf die Plätze. Der Steirer David Trummer musste sich nach einem schweren Fehler mit Rang 58 zufrieden geben.Für den ersten Höhepunkt auf dem Speedster-Kurs im Bikepark Leogang hatte Sonntagvormittag eine junge Salzburgerin gesorgt.