Matzinger überrascht als WM-Sechster

Mit Rang sechs machte der gebürtige Lungauer auch einen großen Schritt in Richtung Paralympics 2020 in Tokio. „Das war vielleicht schon die halbe Miete für Tokio“, sagte Matzinger, der nun auch für die EM in Valencia (Sp) Mitte September auf eine Überraschung hofft: „Schließlich war ich hier der drittbeste Europäer.“ Gelingt ihm in Spanien eine ähnliche Leistung, darf er wohl bereits fix für die Spiele im kommenden Sommer planen.