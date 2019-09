Anerkennung für Engagement

Durchschnittlich 18-mal pro Tag rücken die heimischen Feuerwehren aus, um zu bergen, zu retten und zu löschen. Mehr als 7300 Einsätze galt es im vergangenen Jahr zu bewältigen. In Zahlen ausgedrückt: 95.420 freiwillige Stunden leisteten die Helfer 2018. Die Arbeit erfolgt in der Freizeit und unbezahlt. Mit einer kleinen finanziellen Anerkennung will das Land das Engagement der Feuerwehrmitglieder belohnen. Wer diesen jährlichen Beitrag erhalten wird, soll noch genau festgelegt werden.