„Mondgesicht“: AfD-Politiker beschimpfte Thunberg

Greta Thunberg, die an dem Asperger-Syndrom, einer Variante des Autismus, leidet, sieht sich immer wieder mit Beschimpfungen und Hasskommentaren konfrontiert. AfD-Politiker Andreas Kalbitz etwa bezeichnete die junge Klimaaktivistin am Wochenende als „zopfgesichtiges Mondgesicht-Mädchen“. Die 16-jährige Schwedin, die sich dereit in New York befindet (siehe auch Video oben), wehrte sich umgehend gegen die Beleidigung: „Ich habe Asperger und das bedeutet, dass ich manchmal ein wenig anders bin als die Norm. Anders zu sein ist eine Superkraft.“