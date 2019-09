Steyr nach 3:2 über Dornbirn schon auf Rang drei!

Vorwärts Steyr hat am Samstag in der 2. Liga den dritten Sieg in Folge gefeiert! Beim 3:2 (0:0) zu Hause gegen FC Dornbirn in der 6. Runde war Alin Roman zweimal per Elfmeter (57., 75.) sowie Bojan Mustetic (78.) für die nun drittplatzierten Oberösterreicher erfolgreich.