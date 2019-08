Geheimes Shuttle X-37B stellt Langzeit-Rekord auf

Offiziellen Angaben zufolge wird mit X-37B derzeit eine „experimentelle Elektronik“ erprobt und das „Schwingungsverhalten von Wärmerohren“ im All untersucht. Weil die ehemalige zivile Leiterin des US-amerikanischen Department of the Air Force im Juni bei einer Sicherheitskonferenz erklärte, das Raumfahrzeug sei so agil und wendig, „dass Amerikas Gegner irre werden müssten“, wird erst recht über den Verwendungszweck des kleinen Shuttles spekuliert.