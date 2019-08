Olympiasieger (21) zum 3. Mal am Herzen operiert

Bei den Weltmeisterschaften im vergangenen Monat in Gwangju/Südkorea gewann er vier Medaillen und lieferte sich im Rennen über 100 Meter Kraul, in dem er Silber holte, ein packendes Duell mit dem US-Amerikaner Caeleb Dressel. Nun will er sich rechtzeitig für Olympia in Tokio im kommenden Jahr erholen. Die Qualifikation der Australier für die Sommerspiele ist für Juni 2020 angesetzt