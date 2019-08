Gefährliche Waldbrände in ganz Griechenland

Das Amazonasgebiet in Brasilien wird von katastrophalen Waldbränden heimgesucht, die „Lunge der Erde“, die durch einen groß angelegten Militäreinsatz gerettet werden soll, ist in größter Gefahr. Doch auch aus Europa erreichen uns Hiobsbotschaften aus den Wäldern: In Griechenland brachen bereits am Freitag mehrere Brände aus. Ein Krankenhaus und zwei Dörfer mussten evakuiert werden, Touristen ihr Hotel verlassen und Straßen aufgrund starker Rauchentwicklung gesperrt werden.