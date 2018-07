Feuerdrama bei Athen: Mindestens 50 Todesopfer!

In mehreren Teilen Europas wüten wegen der Dürre und Sommerhitze Waldbrände. Im bei den Österreichern als Urlaubsziel beliebten Griechenland sind einige dieser Feuer außer Kontrolle geraten und mindestens 50 Menschen in den Flammen ums Leben gekommen. Nahe dem Ort Rafina hätten Einsatzkräfte 26 Leichen entdeckt, berichteten Rotkreuz-Helfer und der Vizebürgermeister der Region, Girgos Kokkolis, am Dienstag. Zuvor waren nach Angaben des staatlichen griechischen Rundfunks bereits 24 Menschen gestorben. Mehr als 150 Menschen, unter ihnen auch 16 Kinder, seien zudem verletzt worden, elf von ihnen schwer, heißt es. Man befürchtet, dass die Zahl der Opfer noch steigen dürfte.