Unwetter in Griechenland fordert sieben Tote

Notstand für Region ausgerufen

Die Feuerwehr musste mehr als 500-mal ausrücken, um Menschen in Not zu helfen. Mindestens 140 Feuerwehrleute waren im Einsatz. Die Regierung rief den Notstand für die Region aus. Am Donnerstagnachmittag wurde eine weitere Leiche gefunden. Dabei soll es sich um einen vermissten 62-jährigen griechischen Fischer handeln.