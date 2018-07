Griechenland: Waldbrände fordern erstes Todesopfer

In immer mehr Teilen Europas wüten wegen der Dürre und Sommerhitze große Waldbrände. Nach den verheerenden Feuern in Schweden gerieten am Montag auch Brände in Griechenland und Lettland außer Kontrolle. In Griechenland gab es auch bereits ein erstes Todesopfer zu beklagen. Eine Entspannung der Lage ist nicht in Sicht, in dieser und in der nächsten Woche soll es noch heißer werden.