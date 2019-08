„Arbeiten daran“ - DTM bald unter neuem Namen?

Das Deutsche Tourenwagen-Masters (DTM) könnte in zwei Jahren unter einem neuen Namen ins Rennen gehen. „Wir arbeiten daran“, sagte DTM-Chef Gerhard Berger dem Fachmagazin „Motorsport-Total.com“ vor dem ersten Rennen am Lausitzring am Samstag und nannte das Jahr 2021 als Ziel. Die DTM bestreitet am Sonntag das insgesamt 500. Rennen seit Gründung der Serie im Jahr 1984.