Klubmitglieder zogen Bewusstlosen aus Bach

Ein 65-Jähriger aus dem Bezirk Braunau am Inn hielt sich am 24. August 2019 gemeinsam mit einigen anderen Personen im Clubhaus eines Vereines in Schalchen auf. Kurz nach Mitternacht wollte er die von außen zugängliche Toilette aufsuchen. Dabei stürzte er aus bisher unbekannter Ursache in den angrenzenden Bach und blieb in diesem bewusstlos liegen.