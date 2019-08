Diese Singles wollen sich im Sommer neu verlieben

Hanna, 62, Filialleiterin, Hagenbrunn (NÖ): „Lustig soll er sein - und das Leben lieben!“

„Temperamentvoll, abenteuerlustig und offen für alles, was Spaß macht!“ So beschreibt sich Hanna, die als Filialleiterin bei einer Konditorei-Kette in Wien arbeitet. In wenigen Monaten geht sie in Pension, und dann könnte sie ihr neues Liebesglück voll auskosten. Wie würde der Traumpartner denn aussehen, wenn sie sich ihn backen könnte? „Auf jeden Fall lustig!“, meint Hanna. Der Humor steht bei ihr an oberster Stelle. In ihrer Freizeit geht sie gern tanzen und gut essen. Und liebt ausgiebige Spaziergänge mit ihrem Hund. Woran ihre bisherigen Beziehungen gescheitert sind? Das hat uns Hanna in ihrer süßen Wohnung in Hagenbrunn erzählt.