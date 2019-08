„Hollywood-Ripper“ droht nun die Todesstrafe

Hätte das Gremium ihn zum Zeitpunkt der Straftaten für zurechnungsunfähig befunden, hätte Gargiulo seine Strafe in einer Anstalt verbüßt - nun droht ihm die Hinrichtung. Der Mörder flog auf, als er 2008 auf eine Nachbarin in Santa Monica mit dem Messer losging. Die Frau überlebte den Angriff. Mittels DNA-Spuren konnten ihm die bis dato ungelösten Mordfälle zur Last gelegt werden, die 2001 und 2005 begangen worden waren.