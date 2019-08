Bildstein/Hussl bei Olympia-Test als 4. im Finale!

Frank/Abicht steuerten am Dienstag u.a. zwei neunte Ränge ihrem Punktekonto bei. „Die Geschwindigkeit war nicht top, aber gut genug, um mitzuhalten und selbst taktische Entscheidungen treffen zu können. Der Tag war in Ordnung, mit der gesamten Regatta können wir aber nicht zufrieden sein“, sagte Frank. Bargehr/Mähr sahen mit einem fünften Wettfahrtrang einen Lichtblick. „Das tut sehr gut. Wir haben in den letzten Tagen immer wieder Chancen gehabt, es aber nie ins Ziel gebracht“, erklärte Bargehr. Sie haben am Mittwoch noch zwei Rennen vor sich.