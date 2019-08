Die Zeit der violetten Ausreden ist nun vorbei!

Die Pfiffe der Austria-Fans beim 1:1 gegen die Admira so ab Minute 80 waren verständlich und auch legitim, sah Trainer Christian Ilzer ebenso: „Sie haben uns lange voll unterstützt, dass sie am Ende mit dem Ergebnis nicht zufrieden sind, ist klar.“ Niemand ist derzeit am Verteilerkreis zufrieden: Der wirtschaftlichen Leitung fehlen Einnahmen aus dem Europacup, die sportliche Leitung stimmt Platz acht überhaupt nicht glücklich, die Spieler sind sauer, die Fans ebenso.