„Mehrere Hinweise“ zur Jagd auf die drei Räuber

Gesichert ist, dass drei maskierte und bewaffnete Männer gegen 10.30 Uhr über eine offene Balkontür in die Villa der Juweliersfamilie gelangten. Sie griffen die Juwelierin (35) und ihren Ehemann (41) an. Das Trio schickte die Frau allein zu ihrem Geschäft in die Salzburger Linzergasse: Die Täter forderten Schmuck. Beute machten sie im Privathaus - was genau, bleibt unklar.