„Dota 2“: Hauptphase der Weltmeisterschaft startet

Live-Übertragungen ab Dienstagfrüh

Wer The International 2019 von Anfang an live verfolgen will, muss früh aufstehen: Die erste Begegnung beginnt am Dienstag um 5 Uhr europäischer Zeit. Das Finale steigt am Sonntag um 8 Uhr. Alle Spiele werden auf der Streaming-Plattform Twitch übertragen.